Pallavolo – Cambio di timone tecnico al Podenzana

Podenzana – La sconfitta per 3-0 col Tigullio Project, a S. Margherita Ligure, porta a un cambio consensuale al timone tecnico del Podenzana Tresana Volley: a Lorenzo Giannoni, che d’ora in avanti s’occuperà della sola Under 14, succede il suo “vice” Davide Cozzani (le parti hanno deciso di comune accordo che è meglio dare in tal modo subito, quando dopo 3 giornate di campionato ci sono ancora parecchi margini di recupero, uno scossone alla squadra).

Cozzani da parte sua inizia con adeguata pausa di riflessione, poiché dato il numero dispari di partecipanti al campionato di Serie C ligure femminile nel Girone B, a ogni giornata c’è una compagine a riposo e nel prossimo turno toccherà proprio alle rossoblù…per cui mister Davide ne approfitterà, per studiare il momento insieme a loro e lavorare al massimo in vista della ripresa contro il Paladonbosco Genova, a Barbarasco.

Per la cronaca a Santa Margherita, ove il Tigullio si è imposto per 25-22 / 25-21 /25-16, le podenzano-tresanesi hanno giocato con la Torrini in alternanza con la Deste in costruzione e la Pinotti in avvicendamento con la Bacchini in diagonale; al centro la Giovanelli e la Allegretto con la Carmassi e a volte la Rocca libero, di mano la Briglia e Francesca Leonardi fugacemente rilevata dalla Benvenuti. Assente per acciacco il “martello” Protopapa.

Nel frattempo promette bene la grinta sfoderata dall’ Under 18 nel debutto in campionato di categoria, a Barbarasco, seppur il forte Lunezia Volley alla fine si sia imposto per 3-0.