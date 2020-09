Tennis – Si susseguono i tornei a San Venerio

La Spezia – In archivio un brillantissimo Memorial “Roberto Merani”, il Circolo Tennis Spezia ha inaugurato il torneo “Sport e Prevenzione” del circuito nazionale amatoriale e agonistico Fitpra, a coppie maschili e femminili con limite 4.2; organizzato in collaborazione con l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale La Spezia e Laspeziacuore: in programma a San Venerio per il prossimo weekend del 19 e 20 Settembre 2020.

Causa la nota ordinanza anti-Covid19 non potrà svolgersi per l’occasione la programmata attività di educazione alla salute. In ogni caso, gli abituali sostenitori delle iniziative delle due associazioni coinvolte non sono voluti mancare nemmeno in questa circostanza, pertanto per i primi classificati sono previsti premi offerti da Monica Baldassini dell’omonima industria dolciaria di Ceparana e da Paolo Bosoni delle Cantine “Lunae” di Ortonovo- Luni (rispettivamente 14 dolci e 38 bottiglie di cui 12 migliori a cui s’aggiungono 4 zaini messi in palio dalla Forty All).

Per informazioni…si può telefonare a Pier Aldo Canessa al cellulare 339 – 8858342 e/o rivolgersi al sito-web www.tpratennis.it e/o chiamare il numero, appunto di S. Venerio, 0187 – 503557.