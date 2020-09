Entella, doppia sconfitta nella Steel Cup

Due sconfitte per i biancocelesti nella prima edizione della Steel Cup. A una settimana dall’inizio del campionato, l’Entella è scesa in campo contro Cremonese e FeralpiSalò in un triangolare che ha rappresentato l’ultima sgambata prima dell’inizio della prossima serie B. Nel primo match i biancocelesti, pur giocando una buona partita, sono stati sconfitti 1 a 0 dalla Cremonese grazie al gol di Ciofani. Nonostante il risultato, l’Entella si è fatta apprezzare per intensità e idee di gioco, mancando solo di precisione negli ultimi venti metri. Buona anche la prova del neo acquisto Filippo Costa, arrivato ieri a Chiavari e subito schierato titolare da mister Tedino.

Nella seconda sfida l’Entella, complici i tanti cambi, si è arresa 3 a 4 contro la Feralpi dopo i calci di rigore. Per i biancocelesti, fatali gli errori di Currarino e Settembrini. Da lunedì la squadra si ritroverà al Comunale per iniziare una settimana tipo che li porterà al debutto in campionato previsto per sabato alle 14 sul difficile campo del Cosenza.

Entella vs Cremonese 0 a 1

Borra, De Col, De Santis, Chiosa, Costa, Brescianini, Paolucci, Crimi, Brunori, Morra, De Luca

Entella vs Feralpi 3 a 4 d.c.r

Russo, Coppolaro, Cleur, Bonini, Pavic, Di Cosmo, Toscano, Settembrini, Cardoselli, Currarino, Petrovic