Tennis Club Genova, sconfitta con il Sassuolo

Non sorride alla squadra maschile del Tennis Club Genova 1893 la giornata di andata dei play out di serie A1. In casa i biancorossi hanno ceduto il passo 5-1 allo Sporting Club Sassuolo, vincendo solo nel singolo con Francesco Picco capace di imporsi 6-1 6-3 su Mattia Ricci. Sconfitte invece per Matteo Arnaldi con Daniel Masur, Antoine Escoffier con Enrico Dalla Valle e di Gianluca Cadenasso con Federico Bondioli. Nei doppi, si sono imposte le coppie emiliane Mazzoli-Masur e Bondioli-Dalla Valle su quelle liguri Picco-Cadenasso e Arnaldi-Escoffier.

Nel prossimo fine settimana è prevista la giornata di ritorno in casa dello Sporting Club Sassuolo.

“Non siamo riusciti a fare la differenza come ci eravamo proposti – commenta il capitano del TC Genova 1893 Walter Barilari – Arnaldi non stava bene ed è stato superato sia nel singolo sia nel doppio con Escoffier, abbiamo avuto la meglio solo con Picco e con questi risultati la strada si fa ancora più in salita”.