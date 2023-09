Tennis – Chiuso il “Bruno” a San Venerio

Concluso al Circolo Tennis Spezia l’ Open Bruno srl (trasmissioni e oleodinamica) con la vittoria di Tommaso Metti del Cus Genova, il quale in finale ha superato Nicolò Ferrari del Tennis Italia Forte dei Marmi, per 6/3 e 6/0.

Giudice Arbitro per l’occasione Antonella Finazzi, assistenti Alice Mazzucato e Andrea Amoroso, Giudice di sedia in finale Stefano Gennari: in semifinale i due avevano eliminato rispettivamente N. Tartarini e L. Bernacca. Oltre 60 gli iscritti al tabellone finale.

Dopo le premiazioni s’è proceduto alla presentazione ufficiale del nuovo staff tecnico locale, con Alessio Guidotti responsabile settore agonistico e Nicolò Sanna della scuola tennis, Francesca Righetti del corso adulti ed Enrico Fiore della preparazione atletico coadiuvati da Giorgia Mori insieme a Massimo Burroni e Alice Caporilli. Inizio della scuola tennis lunedì 18 settembre.

Per quanto riguarda, dopo l’ “Open Day” del tennis, gli eventi a venire…

Per la promozione in Serie D2, la squadra di D3 femminile del club spezzino incontra sabato 16/9 il Tc Castelletto Genova, ore 10.30. La compagine di D3 maschile di San Venerio da parete sua affronta domenica 17, alle 9, il Tc Lu.Po. Ge a sua volta per la salita in D2.

Mercoledì 20, dalle 17.15 alle 19 viene riproposto il Doppio Giallo con aperitivo finale, iscrizione compreso quest’ultimo euro 10, obbligatorio abbigliameto “total white” stile Wimbledon e massimo 16 partecipanti: iscrizioni presso la maestra Giorgia Mori.

Domenica 24, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 “Open Day” di padel; by Team Storari/Cascella.

Infine da venerdì 29 a domenica 1/10 torneo di padel “Opeb Vetitia Carbonitalia” di doppio maschile, femminile e misto, iscrizioni sul sito dedicato.

Il tutto a S. Venerio.

Nella foto un momento delle premiazioni al termine del “Bruno”