Genoa-Napoli 2-2, Grifone ripreso nel finale dai Campioni d’Italia

Pari che ha sapore amaro per il Genoa che viene raggiunto due volte dal Napoli.

Dopo lo stop contro la Lazio, la squadra di Garcia rimonta due gol e pareggia 2-2 a Marassi. Napoli a -5 dalla capolista Inter. In avvio Genoa aggressivo, ci prova Di Lorenzo. Meret salva su Retegui ma non può nulla su Bani, che segna di testa prima dell’intervallo. Il raddoppio è di Retegui su assist di Strootman, ma in nove minuti gli azzurri strappano un punto in rimonta grazie a Raspadori e alla prodezza di Politano che fissano il risultato sul 2-2.

Genoa-Napoli 2-2: risultato e tabellino

39′ Bani, 59′ Retegui, 78′ Raspadori, 83′ Politano

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Saberlli; Martin, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.