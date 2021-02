Tennis – A San Venerio ecco il “padel” e procede lo “Slam”

La Spezia – Il Circolo Tennis Spezia decide d’investire su quel “padel” che, a parere di tanti, è da un bel po’ il gioco del momento. Adatto a tutti oltre che molto piacevole, nonché pur sempre “imparentato” col tennis, ma con una propria identità ed autonomia…questo gioco si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo e anche in Italia i suoi campi spuntano un po’ ovunque con tanto di praticanti e attrezzature.

Su tale “nuova frontiera” il Cts non intende latitare e quindi ecco in procinto di esservi costruiti, approssimativamente nell’area del campo di calcetto, 2 campi di ultima generazione. Un terzo seguirà più avanti. Si tratta di due rettangoli super-panoramici, di quelli cioè che consentono al pubblico una visuale chiara e totale, grazie all’assenza di pilastri negli angoli e nella parte posteriore delle strutture. Il materiale di cui sono composti è totalmente “made in Italy” con vetri temperati da 12 millimetri e il manto in erba artificiale monofilamento. I campi saranno uno di colore blu ed uno di colore rosso per enfatizzare, ancora di più, l’effetto scenografico del gioco.

Peraltro club di San Venerio non si limiterà a costruire e noleggiare i due campi, bensì creerà intorno al padel un vero e proprio “mondo padel” con lezioni e corsi, tornei ed eventi; nonché una serie di attività mirate a migliorare la propria forma fisica: training padel, giro padel, cardio padel e dima padel ecc. ecc.

Nel frattempo, s’avvicina a S. Venerio la dirittura d’arrivo della tappa spezzina (c’è una fase finale a livello nazionale) del circuito giovanile “Slam by Head”, che terminerà domenica 28/2 dopo un paio di settimane di svolgimento e prima d’intraprendere le altre tappe liguri. La pandemia ne ha imposto lo slittamento da fine anno appunto a Febbraio, ma la competizione che va dagli Under10 ai 16 è decollata di nuovo, forte di 275 iscritti tra maschi e femmine. La voglia di ributtarsi nel tennis, pur osservando tutti i protocolli necessari di questi tempi, c’è e come no.

Nella foto, Anna Eminente, una fra le ragazze più in evidenza finora allo “Slam by Head”