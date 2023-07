Tennis, a S. Venerio di Mori e Pietrelli il Tpra

La Spezia – Sui campi del Circolo Tennis Spezia si è svolto un torneo di doppio femminile Tpra valido per il circuito “Road to Torino 2023”: 14 giocatrici si sono affrontate in tabelloni a gironi e tabellone a eliminazione diretta. In finale le coppie Mori-Pietrelli e Bratcher-Corbani che nonostante il caldo hanno dato spettacolo. Partono bene la Bratcher e la Corbani, che si portano subito in vantaggio per 3-0, ma poi l’esperienza e l’affiatamento della Mori e della Pietrelli le ha condotte alla vittoria per 6-3.

Viva riconoscenza per l’occasione del Cts a tutte le giocatrici e in particolare alle ragazze di Pontremoli alle loro prime esperienze…nonché al responsabile provinciale Tpra Pieraldo Canessa. È stato un bellissimo weekend di tennis nello spirito appunto Tpra, tra affiatamento, sportività e divertimento a dispetto dei 30 gradi di caldo.

In precedenza, sempre a San Venerio simpatico torneo di doppio giallo fra 16 soci rigorosamente in bianco e (sempre secondo stile “wimbledoniano” come i tempi suggeriscono) “votatissimi” al fair-play; equamente divisi fra uomini e donne, i partecipanti hanno disputato 12 incontri di doppio, ognuno con un compagno diverso. Alla fine, vincitori Simonetta Amadei e Maren Pellegrini, secondi Serena Bertoli e Simone Vezzoni. Chiusura con aperitivo davanti alla piscina per tutti.