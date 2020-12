Telecamere di Sicurezza del Comune di Alassio

L’ultima seduta della Giunta Comunale ha registrato interessanti sviluppi per quanto attiene le frazioni cittadine di Alassio

“Stiamo portando avanti alcuni progetti in collaborazione con la Soms di Solva e di Moglio – commenta Fabio Macheda, Assessore alle Frazioni del Comune di Alassio – in ordine ai quali abbiamo stanziato alcuni contributi. Ma devo dire che, con l’amministrazione Melgrati Ter, stiamo mettendo a punto ulteriori iniziative di fondamentale ricaduta sulla collettività. Nel frattempo abbiamo finanziato l’acquisto di due telecamere di sicurezza che saranno posizionate nei pressi della Chiesa di Solva e che rientreranno nel circuito della Polizia Municipale. Il contributo per la Soms di Moglio è invece finalizzato all’acquisto della ventre, materia prima e fondamentale per il tradizionale piatto De.Co. e che, se una volta veniva considerato scarto, oggi ha raggiunto quotazioni importanti sul mercato del pesce”.

Inizia oggi, infatti, la distribuzione delle De.Co. Box presso oltre trenta associazioni alassine.

“Abbiamo cercato di raggiungere il tessuto della comunità alassina – conclude Macheda – con l’ambizione di trasformare le De.Co. Box, invenzione dell’Isituto Giancardi di Alassio con “La Fabbrica delle De.Co.”, in un prodotto di nicchia, ma commerciabile”.