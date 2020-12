Guardia Medica Pediatrica Tigullio, cambia forma

In questo 2020 abbiamo avuto l’impressione che fosse il Covid il centro del mondo, e tutto il resto gli girasse intorno

Per noi questo non è né giusto né possibile : vogliamo al centro del mondo i bambini perché loro sono il nostro futuro, il nostro bene più prezioso.

E così la nostra Guardia Medica Pediatrica cambia forma ma non sostanza :

1) accesso all’ambulatorio : oggi chiediamo di telefonare prima di accedere, per programmare la visita col pediatra (garantita comunque in tempi brevissimi )

2) sistemi avanzati che garantiscono sanificazione profonda e sicura di ambienti e dispositivi

3) le visite domiciliari avvengono con Dispositivi di Protezione sicuri e procedure specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive

Curiamo i bambini perché NON C’E’ SOLO IL COVID 19 e , nel caso, curiamo anche quello.

Vogliamo incontrare la fragilità dei bambini sapendo di aver fatto il percorso giusto.

Vogliamo esserci quando l’assenza si fa presenza e stringerVi in un abbraccio di cura .

Auguri dal Team Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale