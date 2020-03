Teatro Suq Genova sospende attività Suq e CertOSA

Sospensione delle attività pubbliche della Compagnia de SUQ e del progetto CertOSA Quartiere condiviso sino a venerdì 3 aprile.

Rinviati gli appuntamenti previsti per il 14 e per il 28 e 29 marzo al Mercato Comunale di Certosa

In seguito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, e alle successive ulteriori misure previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la diffusione del Coronavirus, le attività della Compagnia del SUQ nell’ambito del Progetto Certosa Quartiere Condiviso saranno sospese sino al 3 aprile.

Il 14 marzo era previsto il via ai laboratori teatrali Mercanti di storie e la presentazione dell’iniziativa Certosa in viva voce: raccolta di testimonianze audio e video, ma anche di oggetti e fotografie, per costruire una biografia del quartiere, tra memoria e futuro. L’appuntamento slitta a sabato 18 aprile, salvo ulteriori aggiornamenti. Chi avesse una storia curiosa o un ricordo riguardante il quartiere di Certosa, e volesse segnalarlo al Progetto e partecipare alla biografia a più voci, può scrivere a certosa@suqgenova.it oppure mandare un whatsapp al numero 329 2054579

Il 28 e 29 marzo era previsto il weekend in festa dedicato alle realtà giovanili del quartiere: danza hip hop, rap, dj set. Rinviato a fine aprile (date in definizione)

Il Progetto CertOSA Quartiere condiviso proseguirà sino a novembre 2020

Con grande apprensione la Compagnia e lo staff del SUQ seguono gli sviluppi della situazione sanitaria legati all’emergenza Coronavirus, sperando in una soluzione in tempi ragionevoli, con sentimenti di vicinanza e solidarietà per chi è malato o assiste i malati.

A questo si unisce l’ansia per i futuro, per i danni economici che questa situazione sta producendo su tutto il comparto della cultura e dello spettacolo dal vivo.

Aggiornamenti sul sito.