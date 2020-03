Da oggi la Polizia Locale riceve solo su appuntamento

Gli uffici della Polizia Locale aperti al pubblico da oggi ricevono solo su appuntamento.

Dalla giornata di oggi, mercoledì 11 marzo, gli uffici aperti al pubblico della Polizia Locale saranno aperti soltanto su appuntamento, per evitare assembramenti in osservanza delle disposizioni contro il Coronavirus.

«Ci sembra la modalità più adeguata per continuare a fornire il servizio ai cittadini – spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Garassino – e allo stesso tempo dare attuazione a tutte le misure stabilite dal governo per far fronte all’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, soprattutto nell’utilizzo dei canali informatici e della posta elettronica per le pratiche e gli appunta-menti».

Si tratta del Reparto Contravvenzioni con l’Ufficio Informazioni e Appuntamenti (010.5577949 – pmfrontoffice@comune.genova.it) e l’Ufficio sequestri (010.5573916 – pmsequestri@comune.genova.it) e della Polizia Amministrativa con l’Ufficio transiti in deroga, Disabili, Occupazioni suolo, Ordinanze-ingiunzioni (010.5570753 – pmuapermessi@comune.genova.it), l’Ufficio Trasporti eccezionali (010.5570753 – pmeccezionali@comune.genova.it), l’Ufficio Rilascio Atti che si occupa dei rapporti incidenti stradali e relazioni di servizio (010.5573742 – pmrapporti@comune.genova.it) e Ufficio Oggetti rinvenuti (010.500519 – pmrinvenuti@comune.genova.it).

Il rilascio dei rapporti di incidenti stradali può avvenire on line registrandosi al sito o tramite mail. Tutte le informazioni su come fare sono sul sito pmgenova.it (dalla home page occorre accedere alla sezione “servizi on line” e poi in “incidenti stradali”).

Ricevono solo su appuntamento anche l’Ufficio Taxi/noleggio con conducente (010.5573667, 010.5573389 – pmuataxi@comune.genova.it) e l’Ufficio Licenze pubblico spettacolo/commissione comunale di vigilanza/ascensori/fuochini (010.5574250, 010.5574249, 010.5577412 – pmualicenze@comune.genova.it).

Anche i Distretti della Polizia Locale osserveranno le stesse disposizioni:

Distretto 1- Centro Est – pmdistretto1@comune.genova.it – 0105575559-502

Distretto 2- Centro Ovest – pmdistretto2@comune.genova.it – 010.5578797-711

Distretto 3-Bassa Valbisagno – pmdistretto3omune.genova.it – 010.5577823-820

Distretto 4-Media Valbisagno – pmdistretto4@comune.genova.it – 010.5577162-78377

Distretto 5-Valpolcevera – pmdistretto5@comune.genova.it – 010.5578682-670

Distretto 6-Medio Ponente – pmdistretto6@comune.genova.it – 010.5577192-103

Distretto 7-Ponente – pmdistretto7@comune.genova.it – 010.5577682-684

Distretto 8-Medio Ponente – pmdistretto8@comune.genova.it – 010.5577140-172

Distretto 9-Levante – pmdistretto9@comune.genova.it – 010.5579841-842

Si ricorda che le modalità di pagamento in misura ridotta per le contravvenzioni sono le seguenti:

Entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale:

1. Tramite Conto Corrente Postale n° 69289817 intestato a Comune di Genova – Direzione Polizia Locale Genova.

2. Accedendo al sito www.comune.genova.it e selezionando il link “servizionline”

Si ricorda che le modalità per presentare i ricorsi ai verbali del Codice della Strada sono

ENTRO 60 GIORNI

A mezzo raccomandata A/R inviata a Comando Polizia Locale Genova – Reparto Contravvenzioni – via di Francia, 1 – 16149 Genova

Tramite PEC all’indirizzo: pmge.contravvenzioni@postecert.it

ENTRO 30 GIORNI

Al Giudice di Pace, Via De Amicis ,2 – 16122, Genova (in quadruplice copia)

Presso Cancelleria del Giudice di Pace di Genova, via De Amicis 2 – 16122 Genova.

Per i soli verbali riguardanti il transito nelle corsie bus, rilevati con telecamera, è possibile la visione del fotogramma direttamente online al seguente indirizzo:

http://www.pmgenova.it/index.php/transito-corsie-bus/fotogrammi-verbali-transito-corsie-bus