Teatro Govi di Genova, spettacoli del 5 e 6 novembre

Sabato 5 novembre ore 21:00 Bordello, cronaca audace di una famiglia straordinaria

Domenica 6 novembre ore 16:30 Domenica in favola: la Principessa Albadoro e la maledizione della pietra

La compagnia AvantiTutta e Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presentano

BORDELLO, CRONACA AUDACE DI UNA FAMIGLIA STRAORDINARIA

Sabato 5 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Alla morte della madre Giulia ne eredita l’attività. Fin qui nulla di strano, salvo che la madre era una maitresse e l’attività un bordello ben avviato che la figlia non vuole gestire: il bordello chiude i battenti. Così una trans, una prostituta ed un cliente molto “particolare”, componenti stravaganti di questa famiglia di fatto, danno vita ad una commedia veloce, ritmata, ma anche dai tratti nostalgici, con punte drammatiche e che sorprendono.

Una storia sull’amore vissuto da persone “diverse” tra i “diversi” e che, andando oltre le parrucche e i boa di piume di struzzo, lascia comprendere quanto questa distinzione sia fallace.

Questa storia immersa nel quotidiano risulterà, infatti, così normale e familiare da imbarazzare al pensiero di averla pensata “diversa”.

Una commedia brillante con una scrittura da sit-com, veloce, ritmata, con battute secche e cadenzate o lunghe, a volte lunghissime, sulle quali non bisogna soffermarsi ma lasciarle andare a grande velocita per ottenere il miglior effetto comico; ma anche tratti nostalgici, con punte drammatiche, che ci sorprendono e che la rendono veramente accattivante.

Cast

ROSA detta ROSASPINA Monica Pesaresi

TONIA Monica Mantani

AMELIA/ROMEO Brunella Guida

GIULIA Roberta Ottonello

GIOVANNI Andrea Canzio

Regia e adattamento di Andrea Canzio

Appuntamento sabato 5 novembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 12 / Ridotto € 10 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com

YeaWeaMusical&Dance e Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presentano

DOMENICA IN FAVOLA:

La Principessa Albadoro e la Maledizione della Pietra

Domenica 6 novembre alle ore 16:30 al Teatro Govi di Genova

La nostra storia inizia in un regno lontano: una strega, una fata, un re, una regina e tanti altri personaggi sono i protagonisti di una favola cantata e piena di magia, pensata per bambini e famiglie.

La compagnia YeaWea® nasce dall’esperienza teatrale e musicale dei docenti, i quali hanno trasmesso la loro passione a giovani e talentuosi allievi selezionati, che ogni anno portano in scena musical di grande successo.

La YeaWea® Musical & Dance Academy oltre ad essere una grande scuola di danza propone dei percorsi formativi per diventare dei performer di musical, per chi sogna di lavorare nel cinema e per chi vuole intrattenere gli ascoltatori di una radio.

Appuntamento domenica 6 novembre alle ore 16:30 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 8 / Ridotto € 5

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com