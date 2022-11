La Rassegna per famiglie e scuole (nov. 022 – apr. 023)

Riparte il 12 novembre la rassegna di teatro e attività per ragazzi della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse curate da Daniela Ottria; un programma dedicato a bambini, famiglie e rivolto anche alle scuole, sia in centro storico che al Teatro del Ponente di Voltri.

Dalle fiabe ai grandi classici della letteratura, dalla clownerie al teatro d’attore e di figura, dalla giocoleria alla narrazione passando attraverso temi di attualità, per una programmazione tra le più longeve ed apprezzate in Liguria da più di tre generazioni di spettatori.

Uno spazio di attività e programmazione interamente dedicato ai giovani, per sette mesi di attività con spettacoli nei weekend, repliche mattutine per le scuole, laboratori, collaborazioni con istituzioni ed associazioni del territorio oltre ad una piccola libreria per ragazzi e un’area giochi riservata ai più piccini negli spazi dei Teatri di S. Agostino.

La stagione 22/23 presenta 26 titoli per 54 repliche a testimoniare e garantire un programma ricco, eterogeneo ed inclusivo.

Accanto ai grandi classici- La ballata dei tre Porcellini, il Brutto Anatroccolo, Giannino Stoppani in arte Burrasca, Il Vecchio e il Mare, le Favole al Telefono – troveranno spazio nuovi testi originali – Atlantide, Pam! Parole a Matita, Cubo Magico – e lavori ispirati a fiabe meno note ma di grande suggestione, tra cui Sette Volte Capra del Teatro del Piccione ispirato al testo di Philippe Lechermeier Una Bibbia, L’Oca dalle piume d’oro di Cta Gorizia tratto da un’antica fiaba popolare europea, Vita e Avventure di Babbo Natale di Bam!Bam! Teatro dal romanzo di Frank Baum.

In programma anche una nuova produzione realizzata con Fondazione TRG di Torino Alla ricerca di un lieto fine, liberamente tratto da Il Topo e la Montagna di Antonio Gramsci.

Tra i titoli quattro spettacoli di grande suggestione adatti anche ad un pubblico di NON UDENTI: Ouverture des saponettes di e con Michele Cafaggi, Taro il Pescatore prod. Teatro della Tosse/Teatro del Piccione, Solitarium prod. Teatro Distinto, Anima Blu prod. Tam Teatro Musica.

Non mancherà la musica dal vivo con la ripresa della produzione La Favola del Flauto Magico in forma di Operina con cantanti e musicisti in palco e Capricciolò, il Violino di Niccolo’ della compagnia Teatro Appeso a un filo.

Quest’anno siglerà infine anche un interessante intreccio con la programmazione “serale” con due i titoli del programma rivolto al pubblico adulto: il raffinatissimo lavoro di Chiara Guidi Fiabe Giapponesi e le travolgenti acrobazie dei The Black Blues Brothers con Let’s Twist Again.

Le collaborazioni e altre attività

Oltre agli spettacoli, ad arricchire la nostra offerta numerose attività e collaborazioni con diverse realtà del territorio, a testimonianza della nostra idea di un teatro che possa e debba essere anche una piazza, un luogo aperto di incontro, gioco, confronto, ascolto e che cultura e arte favoriscano sempre crescita, sostenibilità e solidarietà.

Tra le collaborazioni attive Emergency, Helpcode, Tagesmutter Arcobaleno, la Teiera Magica, l’asilo nido la Monelleria di Carignano, PEXTO Store, Associazione La Stanza, 101 gite in Liguria.

Tra le attività segnaliamo in particolare

PRIMA & DOPO TEATRO – laboratori, area protetta e libreria

Nella sede di S. Agostino una serie di servizi pensati per tutta la famiglia.

Nelle domeniche di programmazione, a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio, a disposizione un’area dedicata e protetta con giocattoli da utilizzare per i più piccoli e una biblioteca ragazzi per i più grandi.

Sempre alle ore 15, per le famiglie con il biglietto dello spettacolo in programma, una serie di laboratori curati e condotti da associazioni del territorio, artisti e collaboratori del Teatro per costruire, trasformare, riciclare e imparare divertendosi.

PROGRAMMA LABORATORI H. 15.00

13 NOVEMBRE 2022 “Parole a colori” a cura di TAGESMUTTER ARCOBALENO

20 NOVEMBRE 2022 Laboratorio “Biscotti e fantasia” a cura della TEIERA MAGICA di Ravecca

27 NOVEMBRE 2022 Laboratorio ‘Il mondo che vorrei’ a cura di HELPCODE

4 DICEMBRE 2022 Laboratorio “la ricchezza dei materiali poveri” a cura di Monelleria di Carignano

11 DICEMBRE 2022 Laboratorio “Animali della Fattoria” a cura di TAGESMUTTER ARCOBALENO

18 DICEMBRE 2022 Laboratorio “Giocare Riciclando” a cura di Daniela De Blasio

6 GENNAIO 2023 Arrivan, arrivan LE BEFANE

15 GENNAIO 2023 Laboratorio “Aspettando Carnevale” a cura della TEIERA MAGICA di Ravecca

22 GENNAIO 2023 Laboratorio “Giocare Riciclando” a cura di Daniela De Blasio

29 GENNAIO 2023 Laboratorio “Pestellaggio” a cura di PEXTO STORE

5 FEBBRAIO 2023 Laboratorio “Gesto e segno, suono e colore” a cura di Associazione La Stanza

12 FEBBRAIO 2023 Laboratorio “Giocare Riciclando” a cura di Daniela De Blasio

19 FEBBRAIO 2023 Laboratorio “Bolle Colorate” a cura di TAGESMUTTER ARCOBALENO

26 FEBBRAIO 2023 Laboratorio “Pestellaggio” a cura di PEXTO STORE

5 MARZO 2023 Laboratorio ‘Il mondo che vorrei’ a cura di HELPCODE

12 MARZO 2023 Laboratorio “Ri – creazione” a cura di Arianna Sortino

19 MARZO 2023 Laboratorio “Ri – creazione” a cura di Arianna Sortino

26 MARZO 2023 Laboratorio “Ri – creazione” a cura di Arianna Sortino

2 APRILE 2023 Laboratorio ‘Il mondo che vorrei’ a cura di HELPCODE

TEATRO DELLA TOSSE & HELPCODE per i diritti dei bambini

Il Teatro della Tosse supporta Helpcode www.helpcode.org nei suoi interventi a favore dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. Durante l’anno, in virtu’ di questa collaborazione saranno messi a disposizione n. 5 laboratori, curati proprio dall’associazione, indirizzati gratuitamente ad alcune delle classi partecipanti alle matinées del Teatro della Tosse per le scuole.

Il tema dei laboratori potrà essere scelto nell’ambito dell’ampia offerta di Helpcode dedicata alle scuole.

TEATRO DELLA TOSSE & EMERGENCY- raccontare la pace

Grazie alla collaborazione con Emergency ad alcune delle classi partecipanti alle matinées del Teatro della Tosse saranno messi a disposizione n. 10 laboratori gratuiti curati da volontari appositamente formati per affrontare con i ragazzi i temi del rispetto dei diritti umani e della costruzione della pace.

Maggiori dettagli saranno comunicati durante l’anno; informazioni scrivendo a: ufficioscuola@teatrodellatosse.it o a Emergency – Gruppo di Genova genova@volontari.emergency.it

TEATRO DELLATOSSE & MUSEO D’ARTE ORIENTALE E. CHIOSSONE

SI inaugura quest’anno una nuova collaborazione tra Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, uno dei Musei di Genova che conserva la più grande preziosa e varia collezione d’arte nipponica in Italia e una delle più importanti in Europa.

In occasione di alcuni degli spettacoli in programmazione, saranno previste attività didattiche, laboratori ed incontri dedicati ai più giovani, oltre ad una serie di agevolazioni riservate agli abbonati del Teatro e agli “amici” del Museo.

TEATRO DELLA TOSSE E TEATRO A SCUOLA

Prosegue il teatro a scuola ovvero la possibilità su richiesta, di avere alcuni degli spettacoli per ragazzi direttamente all’interno degli istituti scolastici.

Due i titoli disponibili in questa stagione:

ASTOLFO SULLA LUNA

La fantastica storia dell’Orlando Furioso raccontata attraverso gli occhi di un istrionico Astolfo – il paladino che nel romanzo di Ludovico Ariosto è il personaggio cui sono affidate le avventure più incredibili e prodigiose, fra maghe, mostri e luoghi incantati – che come un trovatore medievale darà voce e corpo a decine di personaggi, accompagnerà gli spettatori grandi e piccini in un viaggio ricco di magia e incontri strabilianti.

PINOCCHIO ILLUSTRATO

Dal semplice burattino di legno da catasta al bel fanciullo coi capelli castagni, la storia di Pinocchio raccontata in prima persona dal burattino. Ma attenzione! Anche la memoria di Pinocchio può ingannarsi e allora toccherà al pubblico di bambini correggere il racconto….

Gli spettacoli sono adatti a teatri, palestre e spazi non convenzionali

Necessità tecniche: spazio 5 mt X 4 circa, corrente elettrica 220 v.

Per informazioni Daniela Ottria ufficioscuola@teatrodellatosse.it

OPERAZIONE ROBINHOOD – il valore della solidarietà

Continua anche quest’anno l’Operazione Robin Hood, la raccolta fondi di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse che da anni permette a bambini di famiglie in difficoltà di accedere gratuitamente agli spettacoli del programma dedicato alle scuole.

I biglietti Robin Hood possono essere richiesti da scuole, centri, associazioni direttamente all’ufficio scuola del Teatro della Tosse. Data la disponibilità limitata, si raccomanda la richiesta solo per casi di effettiva necessità.

Chi desidera donare potrà recarsi direttamente in Teatro o effettuare un versamento su:

BANCO POSTA – IBAN: IT75 E076 0101 4000 00069163 822 intestato a Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse Onlus piazza Renato Negri 6/2 16123 Genova, indicando come causale del versamento EROGAZIONE BIGLIETTI GRATUITI.

Le erogazioni liberali potranno essere dedotte dai redditi del donante.

TEATRO DELLA TOSSE & LA FORCHETTA CURIOSA – Il teatro a pranzo

Da quest’anno attiva una nuova collaborazione dedicata alle scuole con il ristorante Osteria La Forchetta Curiosa, in Piazza Negri proprio davanti ai teatri di S. Agostino.

Le classi che assisteranno agli spettacoli in programmazione al mattino potranno approfittare, con il biglietto dello spettacolo di un pranzo a menù e prezzo fisso di 5 euro per tutti i presenti.

Il servizio sarà attivo solo su prenotazione al n. 0102511289 e presentando il biglietto del Teatro.

Non da ultimo, per consolidare ulteriormente il rapporto con il pubblico che segue e sostiene con grande attenzione ed affetto le attività dedicate ai bambini e ragazzi, abbiamo mantenuto invariati i prezzi di biglietti e carnet dedicati alla programmazione di teatro per ragazzi. ELI/P.