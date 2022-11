Librerie.Coop Genova Porto Antico – Prossimi incontri in libreria:

Sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.30

Presentazione del nuovo libro di Mattia Villardita, autore di Io e Spider-Man. Storia vera di un supereroe normale (Salani, 2022)

In dialogo con Silvia Salis

Domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.00

Presentazione del nuovo libro di Simon & The Stars, OROSCOPO 2023. Il giro dell’anno in 12 tappe (Rizzoli, 2022)

In dialogo con Carla Signoris

Questa storia inizia con un bambino di sette anni che punta lo sguardo fuori dalla finestra. Mattia spera che Spider-Man compaia da un momento all’altro, saltando trai palazzi e penzolando da una delle sue leggendarie ragnatele. Del resto, quando sei costretto a passare molti giorni in un letto d’ospedale, devi pur trovare un modo per ingannare la noia. Ci vuole fantasia, e quel piccoletto ne ha tanta, insieme a un gran coraggio. Vent’anni e molte operazioni dopo, Mattia è diventato un ragazzone alto e sorridente. La sua salute continua a fare i capricci – le gambe, in particolare, non gli hanno permesso di fare il portiere in una squadra di calcio né di seguire la carriera militare del padre – ma niente gli impedisce di guardare con fiducia al futuro. Un lavoro, una bella famiglia, degli amici: ha tutto ciò che basta a essere felice, eppure sente che da qualche parte dentro di sé un vuoto chiede di essere colmato. E così, un giorno, come un lampo improvviso arriva l’idea: Mattia indossa un costume da Spider-Man e torna in ospedale, stavolta per regalare ai bambini ricoverati il piccolo sogno che lui non ha potuto vivere quando era al posto loro. Con delicatezza e una sincerità disarmante, Mattia Villardita ci racconta non solo come si può cambiare pelle per aiutare gli altri, ma indaga la responsabilità e la sofferenza che indossare una maschera comporta. Perché la vita non è un fumetto, non ci sono supereroi: c’è solo l’amore che a volte le persone sono in grado di regalarsi.

Mattia Villardita è nato nel 1993 a Savona e lavora come impiegato terminalista al porto di Vado Ligure. Dal 2018 visita i reparti pediatrici della Liguria. Per la sua attività, nel 2021è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Nello stesso anno ha vinto il premio TIMVISION di Tú sí que vales. Papa Francesco lo ha voluto incontrare e gli ha donato un rosario che adesso porta sempre con sé.

Silvia Salis è un’atleta olimpionica di lancio del martello. Inizia a praticare atletica leggera all’età di otto anni, specializzandosi nel salto in lungo, ma l’amore per il lancio del martello prende presto il sopravvento ed è a questa disciplina che Silvia dedicherà tutta la propria carriera sportiva. Dopo quindici anni di successi e due Olimpiadi, si ritira a causa di un infortunio e decide di impegnarsi nella politica sportiva. Già membro del Consiglio Federale FIDAL e del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Italiano, nel 2021 è eletta Vice Presidente Vicario del CONI, prima donna a ricoprire questo ruolo. Ha pubblicato La bambina più forte del mondo.

Domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.00

Simon & The Stars

OROSCOPO 2023 Il giro dell’anno in 12 tappe (Rizzoli, 2022)

In dialogo con

Carla Signoris

Il cielo è una meravigliosa mappa. Ma non basta. È una mappa in continuo movimento, in cui ogni anno, ogni mese, i pianeti vanno a disegnare nuovi equilibri fra loro squarciando scenari imprevisti, ribaltando destini, creando ricorrenze. Quando li affrontiamo nella nostra vita, questi fenomeni – un nuovo amore o il rinnovarsi di una coppia “antica”, un cambiamento di lavoro, nuove occasioni di svago… – potrebbero apparirci casuali, ma trovano sempre una spiegazione nell’evoluzione della mappa celeste. Simon & The Stars, astrologo amatissimo sul web e non solo, ci fa da guida nel viaggio che ci attende per il 2023, una delle tante tappe che compiamo nel corso della nostra vita. Nel mese di marzo avverrà un evento epocale: dopo 14 anni nel segno del Capricorno, Plutone farà capolino in Acquario. Che cosa significa? Plutone, il più lontano e misterioso dei pianeti, rappresenta l’energia occulta che ci spinge a realizzare i nostri più profondi desideri. Agendo in modo diverso sui 12 segni, ci motiverà al cambiamento, ci spronerà a vincere le nostre paure, alla ricerca di uno stato di maggior benessere. Ma non è solo questa la novità che ci aspetta: con il suo stile fiabesco, facendo come d’abitudine riferimento a film e canzoni, Simon & The Stars illumina i lettori su tutti i segreti dello zodiaco del 2023, aiutandoli a vedere nuove prospettive e a cogliere le opportunità offerte dagli astri. Buon anno a tutti!

Simon & The Stars è lo pseudonimo di Simone Morandi, nato a Roma il 5 febbraio 1972, sotto il segno dell’Acquario. Avvocato, produttore e agente cinematografico, per passione e curiosità si è avvicinato all’astrologia che ha poi approfondito alla Faculty of Astrological Studies di Londra, studiando con Liz Greene e Melanie Reinhart. Nel 2013 ha aperto una pagina Facebook con il nome Simon & The Stars. Da allora il suo seguito web è andato sempre in crescita, estendendosi anche su Instagram, YouTube e TikTok e raggiungendo diversi milioni di contatti all’anno. Ha partecipato a svariate trasmissioni televisive e portato il suo oroscopo su molte testate online, radio, quotidiani e riviste, tra cui «Pinocchio» (Radio Deejay) e «Elle», oltre a pubblicarne con successo la versione annuale (Vallardi 2016, 2017; Mondadori 2018, 2020, 2021).Anche l’Oroscopo 2023 è arricchito dall’immancabile presenza di Claudio Roe, autore, scrittore e compagno di stelle.

Carla Signoris è attrice e scrittrice. Ha fatto parte del cast di fortunati show televisivi, da Avanzi a Crozza Italia, e recitato in film per il cinema e fiction per la tv. Tutti i suoi libri sono disponibili in BUR.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, gradita la prenotazione: per informazioni 010.255334

Libreria.coop Genova Porto Antico

Calata Cattaneo 1 | 16128 Genova

Tel. 010.255334