Teatro della Tosse, arriva Un flauto magico

Realizzati dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, con il sostegno del Comune di Genova e Regione Liguria, continuano gli appuntamenti in occasione dei cento anni dalla nascita di Emanuele Luzzati che proseguiranno, fino alla fine dell’anno, per le strade, nei palazzi e nei parchi.

Dopo Luzzati Experience, la mostra al Palazzo della Borsa che ha registrato quasi 5000 presenze in poche settimane, dal 20 luglio all’8 agosto va in scena, nella splendida cornice del Parco Villa Duchessa di Galliera, Un flauto magico, un omaggio a Lele ispirato da una delle opere da lui più amate e frequentate artisticamente, un tributo al suo teatro, alle sue scenografie, ai suoi personaggi, al suo immaginario e, soprattutto, alla leggerezza della sua arte e del suo talento.

Uno spettacolo collage, in cui si intrecciano bianco e nero e colore, comicità e fantastico, buio e luce, ragione e sentimento, maschile e femminile, per celebrare Luzzati e restituirci i suoi tanti volti di artista, eclettico e multiforme come questa tecnica da lui tanto amata, semplice ma rivoluzionaria, artigiana ma modernissima.

Lo spettacolo gioca, anche con la partecipazione del pubblico, su incontri, scontri, dialoghi e contrasti tra i personaggi più amati dell’immaginario luzzatiano: tra il mondo in bianco e nero dello strabordante Padre Ubu e il mondo a colori del delicato Tamino, tra la dolce poesia della Regina della Notte e lo spirito dissacrante di Pulcinella.

Un continuo intreccio in cui si confondono, si perdono e si ritrovano le identità e i ruoli, in una convivenza difficile ma necessaria.

Il regista Emanuele Conte porta in scena un ricco cast di artisti per dar voce, tra gli altri, a Papageno, Pamina, il Serpente Uroboro, la Morte, Sarastro e la Gazza Ladra, in un giocoso viaggio teatrale dentro ai conflitti che appartengono a ciascuno di noi, un viaggio che invita a non prendersi mai troppo sul serio, proprio come Emanuele Luzzati, con la sua grandezza leggera, ci ha sempre insegnato.

Un Flauto Magico sarà in scena dal 20 luglio al 8 agosto tutte le sere alle ore 21.

Il giovedi doppia replica alle ore 20 e alle ore 22. Lunedi riposo.

La biglietteria del Teatro della Tosse risponde dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00 per informazioni e acquisti con carta di credito al n. 393.9663285.

Dal 20 luglio, nelle sere di spettacolo, l’ingresso al Parco Villa Duchessa di Galliera (Vico Nicolò da Corte, Voltri) sarà aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Si raccomanda la massima puntualità. ELI/P.