Genoa, Marroccu pressa per avere Salvatore Sirigu

La porta del Genoa si avvicina sempre di più tra le mani del portiere campione d’Europa Salvatore Sirigu.

Dopo la vittoria dell’Europeo da vice Donnarumma e da uomo squadra, Salvatore Sirigu è in attesa di conoscere il suo futuro. Scontato l’addio al Torino, il portiere è la prima scelta per il Genoa. Il club rossoblù ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore e nella giornata di martedì c’è stato anche un ulteriore incontro. Manca ancora l’accordo totale, ma le parti sono sempre più vicine e in casa Genoa c’è fiducia riguardo la conclusione della trattativa per regalare un nuovo elemento di spessore a Davide Ballardini. “Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità, Sirigu sarebbe un grande nome per noi”, ha confermato Marroccu. Il direttore sportivo non si sbilancia ma, dopo aver valutato anche diversi profili come Sepe, Gazzaniga e Begovic, sta accelerando per Salvatore Sirigu ed è sempre più vicino al portiere del Torino.