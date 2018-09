Teatro Akropolis. Partono i laboratori per bambini e ragazzi

Ripartono i laboratori teatrali di Teatro Akropolis con sede in Via Mario Boeddu 10 a Genova Sestri Ponente rivolti a bambini e ragazzi tenuti da ottobre 2018 a maggio 2019 con cadenza settimanale. Ogni laboratorio è condotto da operatori e attori professionisti con esperienza pluriennale nel campo educativo e pedagogico ed è aperto a chiunque desideri avvicinarsi all’arte teatrale.

Tutti i laboratori sono pensati per la specifica fascia di età a cui si rivolgono e hanno come comune denominatore il lavoro sull’espressione corporea, l’azione fisica, la relazione. Una concezione di teatro come strumento di conoscenza di sé e come percorso di crescita personale e comunitaria.

Per conoscerci e ricevere ulteriori informazioni vieni a trovarci durante la presentazione e saremo felici di rispondere a tutte le tue domande.

La presentazione dei Laboratori avverrà venerdì 28 settembre alle ore 18 presso il Teatro Akropolis. Gli operatori saranno a disposizione dalle 16.30 per informazioni

I Laboratori

Lo spazio della Meraviglia, età 6-10 anni

Partendo dal gioco, dalla socializzazione e dall’esperienza di gruppo, il laboratorio rende il bambino consapevole dei propri mezzi espressivi (corpo, voce, immaginazione), consentendogli di affrontare con più maturità il suo percorso di crescita.

Quando e dove

Ogni martedì dalle 16:45 alle 18:15 presso Teatro Akropolis

Il Corpo in Gioco, età 11-13 anni

Teatro come fonte di creatività e divertimento. Teatro come strumento di maturazione e sviluppo di un senso critico. Il laboratorio, attraverso il lavoro sul corpo-in-gioco, permette ai ragazzi di confrontarsi con se stessi e con gli altri, rendendoli protagonisti di uno stimolante cammino di scoperta.

Quando e dove

Ogni martedì dalle 15.00 alle 16.30 presso Teatro Akropolis

Il Tempo Sospeso, età 14-18 anni

Uno spazio per imparare a gestire la propria energia, le proprie insicurezze, la propria forza espressiva in un’esperienza artistica di relazione e condivisione. Un tempo da vivere per scoprire un modo nuovo di guardare alle proprie emozioni e alla propria immaginazione attraverso esercizi, pratiche, sperimentazioni.

Quando e dove

Ogni mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 presso Auditorium ex Manifattura Tabacchi

Per ulteriori informazioni visita la pagina web http://www.teatroakropolis.com/laboratori-per-bambini-e-ragazzi/, tel. 3401501129, e-mail laboratori@teatroakropolis.com

Teatro Akropolis, Via Mario Boeddu 10, Genova – Sestri Ponente.

Auditorium ex Manifattura Tabacchi, Via Giacomo Soliman 7, Genova – Sestri Ponente

Sito web www.teatroakropolis.com, Facebook: Teatro Akropolis

