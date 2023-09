Team Genova protagonista al 63° Salone Nautico, il gruppo continua a promuovere il capoluogo ligure nel mondo

L’imbarcazione italo-austriaca che ha partecipato all’ultima The Ocean Race continua a solcare i campi di regata internazionale ed è stata protagonista anche nell’ambito del 63° Salone Nautico di Genova.

I membri dell’equipaggio di Team Genova hanno partecipato alla Millevele Iren (ancorchè interrotta per il maltempo) e hanno partecipato poi all’incontro presso lo stand di Slam nell’area Sailing World al fianco del ceo di The Ocean Race, Richard Brisius, e del Sindaco di Genova, Marco Bucci.

Andrea Pendibene, velista della Marina Militare Italiana, ha ripercorso l’esperienza della The Ocean Race Sprint Cup che Team Genova ha chiuso al terzo posto. In video collegamento anche Claudia Rossi e Alberto Riva. Video messaggi sono arrivati da Cecilia Zorzi e da Francesca Clapcich, prima italiana nella storia a vincere il giro del mondo a vela in equipaggio.

“Team Genova è stato un importante strumento di comunicazione che ha permesso di far conoscere Genova in tutto il mondo”, ha sottolineato Marco Bucci, Sindaco di Genova. “Grazie al “Grand Finale” di The Ocean Race la nostra città si è trasformata nella capitale mondiale della vela. Una grande occasione per l’economia della città, sia dal punto di vista turistico che in termini di blue economy”.

Team Genova ha preso parte alla The Ocean Race Sprint Cup gareggiando nelle tappe Alicante-Capo Verde, Aahrus-L’Aja e L’Aja-Genova. Ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di WindWhisper Racing Team e Team JAJO. Quattro i velisti italiani che si sono alternati a bordo. A Cecilia Zorzi e Alberto Riva si sono poi aggiunti Claudia Rossi e Andrea Pendibene. Capitano di Team Genova è l’austriaco Oliver Kobale, affiancato dai connazionali Raphael Hussl e Stefan Leitner (on board reporter). Gerwin Jansen (olandese) è lo skipper. Con loro Deborah Blair (inglese), Jolbert van Dijk (olandese), Michael Seifarth (tedesco) e Michiel Goegebeur (belga).

Nell’estate la barca ha proseguito nei suoi impegni nei campi di regata continuando a portare il nome di genova in giro per il mondo. Il progetto di Team Genova è stato sostenuto da Iren, Marina Militare Italiana, Federazione Italiana Vela, Banca Passadore, Boero YachtCoatings e Slam. Il refit della barca è stato curato a Genova da Sangiorgio Marine

Quella tra Austria Ocean Racing e Team Genova è una partnership internazionale che ha dato una importante visibilità a Genova e a tutto il mondo della vela italiana. “Siamo orgogliosi di avere una imbarcazione con la nostra bandiera e il nome della nostra città che ha partecipato a The Ocean Race e continua a promuovere Genova nel mondo grazie alla vela e alle sue competizioni internazionali”, sottolinea il Sindaco di Genova, Marco Bucci.

Una esperienza, quella di Team Genova, che non è finita e che potrà portare ulteriore benefici alla città sul palcoscenico mondiale grazie alla partecipazione a importanti manifestazioni nei prossimi mesi.

“E’ stato un onore regatare su Team Genova – ha raccontato Andrea Pendibene – e spero di avere altre occasioni per promuovere l’Italia della vela e la città di Genova. Dopo questa esperienza abbiamo tutti un grande obiettivo: una barca tutta italiana per le prossime sfide intorno al mondo. Genova ha dato un grande segnale.

Ha dato una scossa al movimento velico italiano e ha promosso se stessa e tutta l’Italia in modo straordinario a livello internazionale. Team Genova è stata ammirata in ogni porto e campo di regata. Una barca bellissima che ha suscitato ammirazione e promosso Genova in modo straordinario”.