Lumarzo, incendio in un alloggio: intossicati due anziani disabili

Incendio in un alloggio a Lumarzo, intossicati due anziani disabili.

E’ divampato un incendio in un alloggio verso le ore 5 di questa mattina, 26 settembre,in località Lagomarsino a Lumarzo. Le persone coinvolte nell’incendio sono due anziani disabili e la badante, tutti e tre rimasti intrappolati nel rogo. Sono subito stati chiamati i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre da Genova, più due auto rinforzo da Chiavari. I pompieri sono riusciti a portare fuori in tempo le persone dall’appartamento e le hanno affidate alle cure del 118.

Si tratta di due anziani con disabilità trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova dalle ambulanze della Croce rossa di Cicagna e dalle autoambulanze di Gattorna, seguite dall’auto medica Golf3.



Ancora sconosciute le cause dell’incendio: è in corso la bonifica del rogo, soltanto in seguito i vigili del fuoco potranno svolgere il sopralluogo e consegnare la loro relazione. ABov