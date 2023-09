Foto storiche in galleria Mazzini poste alle basi delle ponteggiature del cantiere per alleggerirne l’impatto

Contestualmente, fare un tuffo nel passato. Questo lo spirito delle installazioni, iniziate in questi giorni dei primi pannelli fotografici che abbelliranno il cantiere di quello che è per i genovesi e non uno dei ‘salotti’ della città.

Le basi dei ponteggi sono state schermate tramite l’utilizzo di pannellature rigide serigrafate e, su ognuna di esse, sarà installata una foto storica della galleria, in una raccolta frutto della ricerca negli archivi del DOCSAI – Centro di documentazione per la storia, l’arte e l’immagine di Genova nell’ambito dei lavori.

«L’esecuzione di questi lavori – spiega l’assessore al Commercio Paola Bordilli – è importantissima per la galleria e per l’intera città. Abbiamo così studiato, insieme al CIV e a Confcommercio, una soluzione che, nel mentre dei lavori, unisse il passato e il presente per proiettarci nel futuro di questo angolo di Genova che, grazie al progetto Pinqua curato dagli uffici del vicesindaco Piciocchi, vedrà nuovo splendore.

Insieme ai commercianti, invito con piacere tutti a fare un giro in galleria per poter godere di questa mostra fotografica che abbellisce ed arricchisce durante il cantiere i lati della galleria».

Il progetto di restauro della galleria Mazzini, infatti, rientra nell’ambito dei lavori “PNRR – PINQUA per gli interventi di restauro, recupero e risanamento della copertura, miglioramento del microclima e arredo urbano della galleria Mazzini”.

La mostra è realizzata dalla Direzione di area infrastrutture opere pubbliche – manutenzione e verde urbano e DOCSAI – Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova in collaborazione con l’assessorato al Commercio del Comune di Genova e il Civ Sestiere Carlo Felice di Confcommercio.