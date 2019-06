Tante regate nel fine settimana in Liguria

IMPERIA. 27 GIUG. Una serie di appuntamenti ed eventi caratterizzano il fine settimana velico in Liguria. Gareggeranno, per la gioia degli appassionati, quasi tutte le classi veliche dagli Optimist fino alle grandi barche d’ Altura.

A Sanremo proseguono le spettacolari regate che assegneranno i titoli del Campionato Europeo d’ Altura per le imbarcazioni IRC organizzato dallo YC Sanremo. In testa per ora ci sono nei vari gruppi: “Freccia Rossa” di Vadim Yakimenko (IRC0); “MC Seawonder” di Vittorio Urbinati (IRC1); “Merlin” di Michel Buffet (IRC2); “Powered by A mare Sagola Aigilion” di Paolo Sanguettola (IRC3) e “Faster 2” di Marcello Focosi (IRC4).

Ad Imperia da domani e fino a domenica saranno in acqua i Dragoni classici per la conquista del Trofeo Ernesto Quaranta. La manifestazione è organizzata dallo YC Imperia.

A Spotorno il 29 e 30 giugno giovani velisti in gara per il Trofeo Liliana Baietto, riservato alla classe Optimist. Ad organizzare l’evento è la Lega Navale di Spotorno.

Ad Albisola sabato e domenica si svolgeranno la prima e la seconda giornata del Campionato derive albisolese, aperto a tutte le derive, organizzato dalla Lega Navale di Albisola.

A Varazze domenica è prevista la classica veleggiata di inizio estate in occasione della Festa del Mare, organizzata dal Circolo Nautico Varazze.

A Genova il 29 e 30 barche in acqua per la Coppa del Sindaco, riservata alla classe Dinghy 12’, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Genova Sestri Ponente.

A Sestri Levante sabato si disputerà il Trofeo San Giorgio. In gara una flotta di imbarcazioni IRC, ORC, monotipo, multiscafo e classe libera. Ad organizzare l’evento è lo YC di Sestri Levante.

A La Spezia domenica scenderanno in acqua per il Trofeo Fiorillo le classi ORC, J24 e Meteor. La manifestazione è organizzata dal Circolo velico di La Spezia.

PAOLO ALMANZI