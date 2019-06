Alla Sciorba una spiaggia nel cuore di Genova

Dal primo giugno è attivo lo stabilimento estivo di Piscine Sciorba. Una vera e propria spiaggia nel cuore di Genova, ideata e realizzata da MySport per dedicare massima attenzione e un servizio completo alle famiglie genovesi. La casa del nuoto genovese propone relax e divertimento su misura per tutti. E’ possibile scegliere tra una vasta gamma di attività: riposarsi sul lettino sotto l’ombrellone, nuotare nella vasca olimpionica o prendere il sole sul prato. La piscina con acqua bassa a profondità digradante consente a bambini e persone disabili di accedervi in totale sicurezza. Lo stabilimento estivo comprende anche due scivoli, uno dei quali formato tunnel e alto 5 metri. Il percorso galleggiante Wibit mette alla prova equilibrio e agilità in vasca grande, sempre sotto lo sguardo attento dei nostri assistenti bagnanti.

Dall’ora della colazione a quella dell’aperitivo, Sciorba Bistrot è sempre aperto per offrire menù per ogni esigenza . Oltre al servizio bar-caffetteria per una pausa veloce, all’ora di pranzo è aperto anche il ristorante con i piatti del giorno preparati dallo chef. A Sciorba torna anche l’animazione con le ragazze dell’ A-TEAM !! in calendario ci sono giochi e balli per tutte le età, e a seguire feste a tema e cena al Bistrot (verrà distribuito in impianto il programma settimanale)

Le Piscine Sciorba sono aperte tutta l’estate. Per costi, modalità di abbonamento e informazioni, è possibile telefonare allo 0108380764