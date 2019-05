Nella notte si è verificato un tamponamento tra due auto in via Buranello, a Genova Sampierdarena.

Quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave: tra queste anche una donna di 90 anni che è trasportata in ospedale in codice giallo.

Gli altri hanno tutti età compresa tra i 50 e 70 anni. Tre dei quattro feriti, dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, sono stati trasferiti al villa Scassi, uno invece al Galliera.