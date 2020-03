Sversamento dalla Libeccio, Marina: bonificato specchio mare

In merito allo sversamento accidentale di idrocarburi in mare nella base navale della Marina Militare della Spezia, la stessa Marina precisa come nella giornata di ieri, martedì 24 marzo, “il personale di bordo e gli operai di una ditta specializzata hanno provveduto a contenere e a bonificare lo specchio di mare prospiciente la fregata Libeccio” in seguito ad una fuoriuscita di idrocarburi durante il rifornimento.

“Le operazioni di bonifica – conclude la Marina Militare – iniziate tempestivamente, si sono concluse con successo dopo poche ore.

La limitata perdita di carburante, subito confinata all’interno delle barriere galleggianti antinquinamento, si era verificata nella mattinata di ieri, per problematiche tecniche in corso di accertamento, durante le attività di rifornimento della stessa Nave Libeccio”.