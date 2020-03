Test vaccino, Jennifer Haller dopo una settimana appare in ottima forma | Video

“Non ho sentito dolore durante l’iniezione. Mi sento bene. Sto alla grande! Grazie”.

Jennifer Haller, 43 anni, mamma di due bimbi, nel video pubblicato su YouTube da “Women You Should Know” appare in ottima forma fisica, anche se visibilmente emozionata.

Il video è di un paio di giorni fa, a una settimana dal giorno (lunedì 16) in cui si è presentata al Kaiser Permanente Washington Research Institute di Seattle per ricevere nel suo organismo il vaccino sperimentale contro il Covid-19.

Jennifer Haller è stata la prima di una task force di 45 volontari ai quali è stata iniettata una dose del potenziale vaccino, preparato da medici e scienziati statunitensi, che hanno subito smorzato le polemiche: “Non corrono alcun pericolo perché il vaccino sperimentale non contiene il coronavirus”.

“Ci sentiamo tutti così impotenti – ha dichiarato Jennifer Haller – per me è una sorprendente opportunità per fare qualcosa”.