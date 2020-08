Svelato lo spot dell’Olio Riviera Ligure, e Basilico DOP

Ora finalmente lo possono vedere tutti, che fine fa l’amico londinese di Andrea Di Marco

Ieri a Diano Castello, poco prima degli attesi riconoscimenti per il Premio Vermentino, è stata infatti svelata la versione completa dello spot realizzato dai Consorzi di Tutela Olio Dop Riviera Ligure e Basilico DOP.

In inglese. Per far conoscere sempre di più questi due prodotti sul mercato internazionale.

Con immagini uniche. Tra grattacieli, pub, cielo, terra e mare. Mar Ligure. Per far colpo sugli stranieri e far commuovere i liguri che vedono la loro terra esaltata da mille colori.

Una giornataccia in ufficio che per l’amico londinese finisce con un tuffo. Nell’olio, nel basilico, nel mare di casa nostra. E Andrea Di Marco se la ride. Sapendo bene che lo “straniero” dopo questa esperienza chiederà sempre olio e basilico DOP liguri.“ Dopo aver visto questo spot speriamo siano in tanti gli stranieri che vorranno provare sapori e profumi liguri – sottolineano Carlo Siffredi, presidente del Consorzio di Tutela Olio Dop Riviera Ligure, e Mario Anfossi, presidente del Consorzio di Tutela del Basilico Genovese Dop -. I prodotti a indicazione geografica ligure, olio e basilico, sono di fatto ambasciatori del territorio e rappresentano il simbolo di valori agricoli, morali e culturali”.

Il video lo si può vedere e condividere al link https://www.youtube.com/watch?v=3B9LQq5vUuw

Al Premio Vermentino il video è stato presentato ad autorità, addetti ai lavori ed appassionati e si inserisce in una campagna promozionale realizzata dalle due DOP liguri con il finanziamento del MIPAAF.