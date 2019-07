Successo per l’11^ edizione del Forum Port & ShippingTech

Sono state oltre 2.000 le persone che hanno partecipato alla tre giorni di conferenze, della XI edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e Main Conference della Genoa Shipping Week.

145 relatori per 9 sessioni congressuali che nell’arco di tre giornate hanno esplorato le nuove tendenze nel settore marittimo, dedicando una particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.

Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, che hanno suscitato l’interesse delle istituzioni e delle associazioni.