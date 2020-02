Successo per il nuovo giallo della giornalista genovese Adelaide Barigozzi

GENOVA. 21 FEBBR. Sta ottenendo un notevole successo di vendite “Una sfilata rosso sangue” il giallo pubblicato dai Fratelli Frilli Editori nella collana Super Noir. Clara, la protagonista del romanzo di Adelaide Barigozzi, sarebbe un personaggio perfetto anche per la televisione: segugio scrupoloso ed ironico, curiosa e coraggiosa detective, felice moglie e madre, avveduta imprenditrice, che si occupa di moda, insieme alle amiche Patti e Rosanna, nella Boutique Tutta Curve di Genova. In questo nuovo giallo, la Barigozzi prosegue la saga delle tre amiche, coinvolte in casi d’omicidio, iniziata nel 2017 con il fortunato “Un’indagine per taglie forti”. Sono trascorsi due anni da quando Clara, Patti e Rosanna, hanno risolto quel complicato caso. La vita sembra procedere tranquilla, ma un giorno Clara sale su un treno di pendolari sulla tratta Genova-Milano per scoprire che si troverà immersa in un’ altra avvincente indagine per taglie forti. Tutto ha inizio alla sfilata di Apollonia Cipollini, la sua stilista curvy preferita, che inaugura la Fashion Week milanese con un evento che rivoluzionerà la moda delle taglie forti.

Nello splendido scenario di una location di un palazzo nobiliare nel Quadrato della Moda milanese, tra abiti spettacolari e modelle capricciose, giornaliste eccentriche e furti inspiegabili, si compirà un delitto che darà il via alle indagini di Clara. La ricerca la porterà ad indagare nel luccicante mondo della moda dove nulla è come appare, in cerca di una mente criminale assetata di sangue. Le sue indagini si svolgeranno parallele a quelle dell’ altrettanto intraprendente Commissaria Pia Onorato, convinta femminista, con un debole per i travestimenti e il giardinaggio in vaso. Nel giallo ci sono tanti personaggi eccentrici che ricordano reali divi della moda e personaggi di fantasia come le straripanti top model curvy Stella LaForesta e Dodi Remora. Il racconto ruota attorno alla vita della tirannica neo direttrice della rivista di moda “Femme”, Apollonia C. che è la vittima del delitto da cui tutto ha origine.

L’ autrice, Adelaide Barigozzi è una giornalista: lavora per “Cosmopolitan” ed ha scritto per diversi giornali e periodici tra cui “Corriere Mercantile”, “Corriere della Sera”, “Bella”, “Marie Claire” e “Donna Moderna”. E’ cresciuta a Genova, ha poi abitato per alcuni anni in Brasile ed ora vive a Milano.

CLAUDIO ALMANZI