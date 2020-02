Presidio di Amnesty International per Patrick Zaki oggi a Genova

Anche a Genova, organizzata da Amnesty International, si svolge una manifestazione a favore dello studente Patrick Zaki, l’attivista egiziano dell’Università di Bologna arrestato al suo arrivo al Cairo lo scorso 7 febbraio e detenuto nella città di Mansoura, in Egitto.

Amnesty organizza, per oggi, alle 19, un presidio per chiedere la liberazione del giovane ricercatore.

Durante il presidio si potrà firmare l’appello “Libertà per Patrick”o direttamente sul sito www.amnesty.it

Zaki, attualmente iscritto a un master in Studi di genere presso l’Alma Mater Studioru, secondo quanto spiega Amnesty, sarebbe stato fermato e torturato al suo arrivo all’aeroporto del Cairo con diverse accuse tra cui ‘diffusione di notizie false’, ‘incitamento alla protesta’ e ‘istigazione alla violenza e ai crimini terroristici’ ed ‘un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media’.

Il governo egiziano ha fissato per il 22 febbraio l’udienza in tribunale per il suo caso.

Sono state già diverse le manifestazioni in Italia a favore di Ziki, pria fra tutte una fiaccolata a Roma.