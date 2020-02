Stelle nello Sport riparte! Ecco come partecipare

Dopo aver festeggiato i suoi primi 20 anni di vita, Stelle nello Sport rinnova la sua missione di sostegno e valorizzazione dello sport ligure, a livello di base così come tra le eccellenze, con un programma di iniziative ed eventi pronto a evidenziare il grande contributo di questo storico progetto, lanciato nel 2000 da Michele Corti, alla crescita dei Giovani, alla promozione del Territorio, alla diffusione della Cultura sportiva (come fattore socio-educativo) e all’impegno sociale. Un anno speciale da vivere con passione, nel ricordo di Gian Luigi Corti, giornalista sportivo e stella d’oro al merito sportivo, vero animatore di tutte le nostre iniziative.

Votazioni sul sito, nella pagina www.stellenellosport.com/votazioni, e anche attraverso i coupon pubblicati ogni venerdì dal Secolo XIX e le cartoline distribuite attraverso le Federazioni sportive. Saranno eletti così gli Sportivi liguri e le Società dell’Anno. Caccia aperta ai successori di Fabio Quagliarella (Rossoblucerchiato-Trofeo Eco Eridania), Fabio Fognini (BIG Maschile-Trofeo MSC Crociere), Mara Navarria (BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro), Lorenzo Musetti (Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso), Camilla Simicic (Junior Femminile-Trofeo Bayer), Matteo Russi (Green-Trofeo ERG), della Ginnastica Rubattino (Società-Trofeo Gecar Citroen) e di Niccolò Canepa (Trofeo Primocanale Motori). Si vota sino alle ore 12 di Lunedì 4 maggio. I primi 3 atleti e le 10 società più votate saranno premiati con l’Oscar dello Sport ligure nel 21° Galà delle Stelle in programma venerdì 22 maggio (ore 20, Sala Grecale).

PREMIO FOTOGRAFICO. Al via anche l’8° edizione del Premio Fotografico Nicali-Iren, contest istituito in memoria dello storico presidente del Coni Genova. Chiunque può inviare fino a un massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com. C’è tempo fino all’8 aprile, poi dal 10 al 30 aprile scatterà la votazione su Facebook e gli autori delle 20 foto che avranno ottenuto i maggiori “Mi Piace” saranno premiati alla Festa dello Sport e i loro “scatti” comporranno una mostra permanente di un anno nel Palazzo delle Federazioni. Tra queste 20 foto la Giuria di qualità ne selezionerà 3: agli autori andranno tre splendidi premi: un Monopattino elettrico IrenGO, un viaggio GNV per 4 persone con auto in Sardegna o Sicilia e un orologio Nokia “Activity e Sleep Watch”.

SCUOLA. Si moltiplica l’impegno di Stelle nello Sport a favore della Scuola, il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR è sempre più stretto. “Una Classe di Valori” (settima edizione) va in scena con il coinvolgimento dei migliori atleti di numerose discipline sportive a contatto con gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado: Michela Braga (pugilato), Edoardo Stochino e Alberto Razzetti (nuoto), Francesco Bocciardo e Andrea Cadili Rispi (nuoto paralimpico), Elisa Casanova (pallanuoto), Pape Ba (karate), Matteo Fraschini (pattinaggio) e Christian Gamarino (motociclismo) incontreranno oltre 3.000 studenti trasmettendo loro passione e valori dello sport. Per il quarto anno consecutivo, “Alimentazione e Sport”, con il sostegno di Panarello, farà conoscere i principi dell’educazione alimentare, dell’utilizzo di buoni ingredienti e della scelta dei tempi corretti per una sana alimentazione a supporto dello studio e dello sport.

Anche “Il Bello dello Sport”, concorso sostenuto da Iren, taglia il traguardo della quarta edizione dando la possibilità a ogni studente di esprimere il proprio rapporto con lo Sport attraverso un disegno o un pensiero. I migliori 48, tre per ogni “leva” e tipologia, saranno premiati sabato 23 maggio alla Festa dello Sport. E per le Scuole… Stelle nello Sport raddoppia il premio! Nel 2020 saranno omaggiati due buoni in servizi GenovaRent del valore di 300 euro, uno per la scuola primaria e uno per la secondaria di primo grado partecipanti con il maggior numero di elaborati. Importante è anche il sostegno garantito ai Giochi Sportivi Studenteschi dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria così come alla Baby Maratona che si terrà il 22 maggio alla Festa dello Sport.

A breve si apriranno anche le iscrizioni per “A Scuola di Sport”, l’evento ludico-sportivo per le classi prima e seconda delle Scuole Primarie del Comune di Genova, promosso con il supporto di Uc Sampdoria e Ibsa e il coordinamento di SmartSport (www.ascuoladisport.it). Dieci tappe nei quartieri a Marzo e Aprile con coinvolgenti laboratori didattici e l’insegnamento di calcio, basket, pallavolo, rugby, tennis, ju jitsu, ginnastica. La partecipazione avviene esclusivamente di classe. Un percorso bellissimo e coinvolgente che si chiuderà con l’Olimpiade delle Scuole di stelle nello Sport in programma al Porto Antico di Genova venerdì 22 maggio (Piazza delle Feste).

MISSION BENEFICA. Dopo aver raccolto 40.918,83 euro a sostegno delle realtà colpite dalla tragedia di Ponte Morandi, Stelle nello Sport ha donato alla Gigi Ghirotti Onlus la cifra record di 35.000 euro. Adesso riparte la “maratona benefica” a sostegno delle attività della Onlus presieduta dal Prof. Franco Henriquet, attiva dal 1984 nell’assistenza ai malati oncologici e di SLA in Hospice e a domicilio.

Riparte per il 16° anno l’Asta Benefica delle Stelle sulla piattaforma di CharityStars www.charitystars.com/stellenellosport con la partecipazione settimanale dei calciatori di serie A e di campioni di livello internazionale di numerose discipline sportive.

Ritorna anche lo speciale appuntamento con la Charity Dinner, programmata per mercoledì 25 marzo, nella magnifica cornice dell’Acquario di Genova. Appuntamento con i campioni di Genoa e Sampdoria, Virtus Entella e Spezia, ma anche Pro Recco Pallanuoto, Park Tennis, Canottieri Elpis, Genova Nuoto MySport. Una serata speciale con oltre 350 eccellenze sportive, istituzionali e imprenditoriali della Liguria e il “Live Show” delle Stelle della Comicità di “Bruciabaracche”. Alla Gigi Ghirotti Onlus, come di consueto, è destinato anche il ricavato delle offerte del pubblico del Galà delle Stelle e della Festa dello Sport con una speciale lotteria con in palio una magnifica crociera MSC per due persone.

NUMERI. L’Associazione Stelle nello Sport porta amplia nel 2020 un progetto che ad oggi ha prodotto i seguenti numeri: 1.160 Eventi promossi, 393 Atleti premiati, 200 Società premiate, 135 Testimonial coinvolti, 31.000 Spettatori al Galà, 55.000 Studenti coinvolti, 2.162 Partecipanti al Premio Fotografico, 96.000 Copie di Annuario Ligure dello Sport distribuite, 860.000 Partecipanti alla Festa dello Sport, 760 Cimeli raccolti (16 edizioni Asta), 305.000 Euro raccolti per la Gigi Ghirotti e altri progetti benefici.