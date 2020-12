Statistiche: Genoa terzo in A per Km percorsi

Statistiche da contestualizzare, numeri da inquadrare. E una classifica da cucire di punti. Alla vigilia dell’undicesimo turno di campionato, nel ranking della Serie A Tim, il Genoa si trova al terzo posto per media di chilometri percorsi a partita. Sono 110,561. Davanti si attestano solo Inter (112,162), e Cagliari giusto per un passo (110,562). Rispetto alla prima parte del percorso fatto nel torneo, sono dati in crescita. I portieri rossoblù Perin, Marchetti e Paleari, tutti già scesi in campo, hanno effettuato 40 parate complessive. Solo gli estremi di Cagliari (48) ed Hellas (43) ne hanno collezionate un numero superiore. Piazza d’onore, secondo posto, invece nei recuperi medi a incontro (48,6). Di meglio solo l’Hellas (55,2).