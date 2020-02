A grandi falcate. O se preferibile a pieni giri nel motore. Da quando è tornato in campo (con gol) nella trasferta di Ferrara del 25 novembre, Stefano Sturaro ha ripreso a rompere le trame di gioco avversarie, cucirne di nuove e… a correre come una ‘lippa’. Così certificano le statistiche, se ce ne fosse bisogno. Il centrocampista sanremese si attesta al settimo posto nella classifica della Serie A TIM 2019/20 per media di chilometri percorsi a partita. 11.538 recita il dato per la precisione. Che moltiplicati per le presenze stagionali fanno circa 120 km. E’ stato costretto al “pit-stop” causa squalifica nell’ultimo turno, ma con il Milan tornerà a disposizione di mister Nicola. Pronto per lottare e correre a tutto campo, come i suoi compagni e nello spirito che alberga nel gruppo.