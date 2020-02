Coronavirus: Il punto | Sono 284 i contagiati in Italia

Sono 284 i contagiati in Italia da coronavirus, è quanto riporta il bollettino aggiornato con i numeri relativi ai positivi in Italia.

Nei 284 contagiati sono comprese anche le sette vittime accertate e il ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Sono 9, in questo momento, le regioni interessate dai casi di coronavirus.

212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, 1 in Liguria, 1 in Sicilia e 1 in provincia di Bolzano.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.

L’epidemia di coronavirus ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la soglia degli 80.348 (Cina: 77.660; Korea del Sud 977, Italia 284). I deceduti sono 2.705, mentre i guariti sono 27.878.

La mappa del contagio: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6