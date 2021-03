Palla al centro. E computer aperti per aggiornare i dati. La sfida tra il Genoa e la Roma all’Olimpico si giocherà anche nel campo della precisione. Si affrontano infatti due delle tre squadre (la terza è il Milan) che hanno la miglior percentuale di tiri nello specchio della porta. Elementi in grado di inquadrare il bersaglio, in rapporto al numero di conclusioni effettuate. I giallorossi vantano un 51,8%, il Grifone un 51,4%. E’ folta la pattuglia di ex tra le fila del ‘Vecchio Balordo’. Kevin Strootman ha difeso i colori della Lupa per 102 match in Serie A Tim, con dieci reti dal 2013 al 2019. Sono 57 invece per Mattia Destro (24 centri), 4 per Luca Pellegrini nella stagione 2018/19 e 9 per Davide Zappacosta, a segno nel derby, lo scorso campionato. Sull’altro versante Stephan El Shaarawy ha esordito in A con il Genoa. Primo incrocio tra i tecnici Ballardini e Fonseca.