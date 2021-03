Roma-Genoa, Ballardini: gara molto difficile

Ballardini presenta la trasferta tabù del suo Genoa contro la Roma.

“Una gara difficile, molto difficile. Ma anche molto bella da giocare, perché giochi contro una squadra che ha uno spessore tecnico notevole e quindi è una prova bella da affrontare perché se non sei al meglio come squadra, se non fai tutte le cose fatte bene, sia in fase difensiva che in fase offensiva, loro sono bravissimi a sottolineare l’errore che tu commetti”.

“La gara con l’Inter e il derby erano ravvicinate perché si sono giocate domenica e mercoledì e dunque avevamo la necessità di far riposare qualcuno ed era un’esigenza alla quale non si poteva rinunciare. Dopo il derby invece abbiamo avuto un giorno in più di riposo. Ma è giusto sottolineare che abbiamo tanti giocatori che le tre partite non le reggono, e questo è sicuramente un aspetto da gestire. Ecco spiegate le rotazioni come quella di San Siro contro l’Inter”.