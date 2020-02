Statistiche Genoa: Grifone nono per possesso palla

Dati che rincorrono il pallone. Il Genoa è nono nelle statistiche della Serie A Tim, pubblicate dalla Lega, per possesso palla in termini di media gara. Una classifica che vede il Napoli primeggiare (30’13”) seguito da Juventus, Roma, Atalanta, Inter, Sassuolo, Lazio e Milan. I nostri si attestano dietro queste (25’53”). Nella sfida con la Lazio, Criscito e compagni hanno mantenuto il possesso per il 57% del totale, contro il 43% degli avversari. Il tempo effettivo è stato calcolato in 53’34”. Nella statistica dei pali colpiti nelle prime 25 giornate, invece, sono stati 8 i pali colpiti da Favilli e compagni e 5 quelli colpiti dalle squadre affrontate. L’esterno Paolo Ghiglione è tra i primi dieci assist-men del campionato nella graduatoria guidata dal laziale Luis Alberto.