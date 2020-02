Arbitri A: Doveri per il Genoa, Valeri per la Samp

Designati i direttori di gara del prossimo turno di serie A.

La partita tra il Genoa e il Milan in programma allo stadio Meazza domenica 1° marzo alle 12:30 e valida per il ventiseiesimo turno di Serie A TIM vedrà come direttore di gara l’internazionale Daniele Doveri della sezione arbitrale di Roma 1. Assistenti dell’incontro saranno Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo. La funzione di quarto ufficiale verrà assolta da Fabrizio Pasqua del distretto arbitrale di Tivoli. La direzione della video assistenza vedrà all’opera invece Massimiliano Irrati (A.I.A. Pistoia), dotato di qualifica di internazionale, con la stretta collaborazione di Dario Cecconi del distretto di Empoli. In occasione di questo turno, la Serie A promuove in tutti gli stadi le attività della “Fondazione Umberto Veronesi”.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Hellas Verona, gara in programma lunedì 2 marzo 2020 (ore 20.45) al “Ferraris” di Genova e valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Assistenti: Costanzo di Orvieto e Villa di Rimini.

Quarto ufficiale: Minelli di Varese.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Ranghetti di Chiari.