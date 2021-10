Entella, Volpe: meritavamo di vincere contro la Vis Pesaro

Non ha trovato la via del gol al Comunale l’Entella, tante occasioni create, soprattutto nel primo tempo, non sono bastate per conquistare i tre punti.

Mister, la squadra nel primo tempo ha creato tantissimo, l’errore è stato quello di non averla sbloccata?

Penso che sia stata una partita a senso unico, abbiamo rischiato poco e avuto tante occasioni da gol, purtroppo la palla non è entrata. Sul piano dell’impegno e dell’applicazione non abbiamo nulla da recriminarci.

Come si tiene su il morale di una squadra che non vince da cinque partite?

Dobbiamo credere in quello che facciamo e attraversare questa tempesta, la squadra produce occasioni, è un momento un po’ così, dobbiamo fare meglio.

Oggi ha dato fiducia a due giovani come Macca e Bruno. È soddisfatto della loro partita?

Io mi affido a chi mi da maggiori garanzie, Macca e Bruno si sono meritati questa occasione e hanno risposto alla grande.

Oggi i tifosi al Comunale si sono fatti sentire, molto significativo l’applauso a fine primo tempo.

Avere il tifo è qualcosa che ci spinge a fare meglio, giustamente ci sono anche alcune critiche, di questa classifica non è felice nessuno.