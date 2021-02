Statistiche Genoa, Ballardini nella top five per media punti

Dentro la TOP – 5 nel ranking degli allenatori di Serie A Tim per media punti a partita. Il tecnico Davide Ballardini, grazie a uno score dal suo insediamento di 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, maturata nel confronto al Mapei Stadium con il Sassuolo (2-1), si piazza al quinto posto nella classifica dei tecnici per media punti nel torneo. Un andamento clamoroso e in contro-tendenza alla prima parte del torneo, flagellato dalla marea di problematiche in cui aveva navigato suo malgrado il precedente staff tecnico. La leadership di questa graduatoria vede al comando Antonio Conte con 2,30 di media, seguito da Stefano Pioli (2,13), Andrea Pirlo (2,05) e Paulo Fonseca (1,96) prima del coach genoano.