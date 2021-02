Genoa-Inter, sfida numero 108 nella massima serie

Una classicissima del calcio italiano per storia e somma di scudetti. Quella al Meazza sarà la sfida n° 108 in campionato tra il Grifone e i nerazzurri, spinti da un filotto di otto vittorie interne consecutive nel torneo attuale. Per entrambe è aperta una serie positiva di sette giornate. Da quando il tecnico Ballardini si è insediato per la quarta volta sulla panchina del club più antico in Italia, il Genoa ha perso solo una partita (5v, 4n) come gli avversari (7v, 2n). Sei le reti incassate da Criscito e compagni nei nove match disputati nel 2021. Stesso dato della Juventus. Nei 107 precedenti in Serie A il bilancio totale vede 56 successi Inter, 22 Genoa e 29 pareggi (188 gol Inter, 105 Genoa). L’ultima affermazione rossoblù al Meazza è datata 1994 (3-1, doppietta di Ruotolo e Skuhravy).