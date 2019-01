Stadio Ferraris tra vendita e tribuna inagibile

Ha letteralmente dell’incredibile quello che sta succedendo allo Stadio Ferraris, vittima di un cantiere fantasma che ne limita parzialmente l’agibilita’.

Da circa cinque mesi la tribuna superiore è chiusa e inagibile per permettere i lavori di realizzazione degli “Sky box”, i salotti bene che le aziende danno ai propri clienti per andare a vedere le partite come già accade in stadi italiani come Firenze. Peccato che i cantieri non sono ancora partiti ed è da iniziò stagione che sono bruciati 2400 posto a sedere inutilmente.

Questo perché nel frattempo il Comune di Genova ha imbastito una trattativa di vendita chiedendo 20 milioni di euro alle due società Genoa e Samp interessate si ma non a quelle cifre. È proprio questa trattativa sta bloccando anche i lavori alla tribuna.

Un guazzabuglio da cui non si uscirà tanto facilmente: e a pagare le conseguenze sono sempre i tifosi.

fc