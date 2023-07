Sposarsi a Las Vegas, tutto quello che c’è da sapere

Se qualche volta nella vita hai pensato, magari ispirato da qualche film o libro a tema, di sposarti a Las Vegas ecco l’articolo che fa per te. Nelle prossime righe proveremo a riassumere tutto quel che c’è da sapere per organizzare un matrimonio alternativo: costi, contatti, organizzazione, tempistiche e quant’altro. Se invece non vuoi sposarti ma cerchi un’idea per lasciare la Liguria per qualche giorno beh, perché non andare a Las Vegas per assistere al matrimonio di qualcun altro?

Sin City, ovvero la città del peccato e del vizio, è il capoluogo della contea di Clark, nello stato del Nevada. Famosa per essere la capitale dello shopping e del divertimento, viene presentata dagli enti locali come “The Entertainment Capital of the World”, la capitale mondiale dell’intrattenimento. Ed effettivamente è proprio così. Las Vegas Strip è la strada principale della città, nella quale sono dislocati ben 19 dei 25 hotel più grandi al mondo e locali che, in quanto a bellezza e offerta, se la giocano con i migliori casino online.

Bellagio, Caesars Palace, Excalibur, CityCenter, Luxor, Mandalay Bay, MGM, Paris, Stratosphere, Treasure Island, Circus Circus, Flamingo e The Mirage sono solo alcuni degli immensi resort che ospitano suite extralusso e casinò pieni di celebrità intente a scommettere sui tavoli verdi del Texas Hold’em. Il gioco d’azzardo legalizzato, il gioco responsabile magari meno, la disponibilità di alcolici illimitata e gli spettacoli per adulti ad ogni ora del giorno e della notte hanno reso la città il posto ideale per vacanze alternative e giorni spensierati.

Tra le varie offerte sopra le righe, non poteva mancare di certo il matrimonio. Considerata una delle capitali mondiali per i matrimoni a tempi da record, si celebrano quasi 150 mila matrimoni civili ogni anno. Con tempi burocratici essenziali e velocità nell’organizzazione da far invidia alla migliore agenzia al mondo, Las Vegas è ricca di wedding chapels, ovvero le cappelle nelle quali convogliare a nozze. Se ne trovano di ogni tipo, sia religiose che laiche, e offrono interi pacchetti che includono volo, albergo, burocrazia, affitto dei vestiti, organizzazione della festa e ospitalità in altri alberghi per gli invitati. Nessun pensiero superfluo, dunque. Ma a che cifre? Meno di quanto si possa immaginare.

Sposarsi a Las Vegas costa circa 300$ e include la cerimonia con uso della cappella, i testimoni, i fiori, il fotografo e la presa in consegna in hotel con limousine. Se poi si vogliono aggiungere opzioni extra, come una cerimonia a tema Elvis, un matrimonio nudista o sul ponte dell’Enterprise di Star Trek con tanto di figuranti vestiti da Klingon, allora il prezzo sale. Ma il bello è proprio questo: se hai in mente un matrimonio folle, a Las Vegas puoi farlo.

La domanda può essere fatta qualche ora prima e non ci sono molte restrizioni (poiché in alcune contee americane ci si può sposare anche a 16 o 17 anni), se non quella di non essere già sposati e, nel caso di cittadini stranieri, basta sottoscrivere un’auto certificazione di stato civile libero. Il matrimonio contratto nello stato del Nevada ha valore anche in Italia, dove però deve essere trascritto attraverso il Vice Consolato Onorario Italiano a Las Vegas (circa 10$) o nel proprio comune di residenza chiedendo l’apostilla (circa 20$). Allo stesso modo, chiedere il divorzio e risposarsi è rapido e “indolore”. Non è richiesto, infatti, alcun periodo obbligatorio di separazione legale.

Volendo si può richiedere anche un matrimonio in lingua italiana e la durata della celebrazione è di circa mezz’ora. Molte coppie decidono anche di “sposarsi per finta”, o di rinnovare simbolicamente la promessa nuziale partecipando ad una cerimonia il tutto e per tutto simile a una vera, ma senza conseguenze legali. Come dicevamo a inizio articolo: a Las Vegas tutto è possibile, anche sposarsi per finta.