Pallanuoto, A1M: Recco batte Savona nel derby ligure

Squadre in vasca per la decima giornata della serie A1 maschile.

Il programma si apre con la vittoria dell’Ortigia che supera la rivelazione Roma Nuoto. I giallorossi, avanti 3-2 nel secondo tempo, tengono fino al 3-3. Poi Il doppio e decisivo mini break dei biancoverdi: Abela e Lifante Espanol, autore di una quaterna, stampano il 5-3; e successivamente Napolitano, Susak e Lifante Espanol con una doppietta il definitivo 9-4. Otto giocatori di movimento a segno, con la doppietta di Figlioli, per l’AN Brescia che batte 13-6 la Nuoto Catania, confermandosi in testa alla regular season a punteggio pieno. I campioni d’Italia passano a Savona 14-3 ma la vittoria arriva soltanto nella seconda parte di gara. La squadra di Angelini tiene botta fino a metà del secondo tempo (3-3 con doppietta di Milakovic e gol di Vuskovic). Poi la Pro Recco di Rudic torna extra-terrestre e realizza 11 gol senza subirne in venti minuti. Manita di Echenique e triplette di Bukic e Ivovic.

Una difesa granitica, che difende sette azioni in inferiorità numerica su otto, per la Sport Management che supera agevolmente la Bogliasco Bene. Match mai in discussione con i mastini che conducono 6-0 dopo cinque minuti del secondo tempo.

L’Iren Genova Quinto si conferma matricola terribile e sconfigge 9-7 il Circolo Nautico Posillipo. Tanti rimpianti per i rossoverdi avanti 7-6 con Scalzone dopo due minuti dell’ultimo quarto. Nel finale il veemente strappo dei biancorossi con la doppietta di Vavic per ribaltare il risultato (8-7) e il rigore di Lindhout per l’allungo decisivo (9-7). Ottima vittoria della Canottieri Napoli che si impone 14-9 in casa sulla SS Lazio Nuoto e supera in classifica proprio i laziali. Gli ospiti resistono fino a metà gara, recuperando lo svantaggio iniziale, sotto 5-1 all’inizio del secondo quarto, con i gol di Leporale, Antonucci, Maddaluno e Cannella (5-5). Poi la formazione di coach Zizza rimette la testa avanti con Del Basso e Tanaskovic (8-5). Nell’ultmo periodo i campani incrementano il vantaggio fino al conclusivo 14-9. Sabato prossimo, 22 dicembre, si gioca l’undicesimo turno ed ultimo dell’anno. Poi il campionato si ferma e torna il 5 gennaio 2019.

La diretta di Waterpolo Channel. RN Florentia-PN Trieste 13-9

Primo tempo spumeggiante. Cinque gol e due rigori parati. Trieste subito in prima linea: dopo 1’45” Cicali neutralizza il rigore di Gogov con l’aiuto del palo, poi Panerai e Vico con l’uomo in più segnano il doppio vantaggio ospite. Firenze, che aveva iniziato col freno tirato, pareggia in un minuto e mezzo con Coppoli in superiorità ed Astarita, poi a 15″ secondi dalla sirena ha anche l’opportunità di andare in vantaggio dai cinque metri ma Oliva para la conclusione del capitano gigliato Coppoli. Palla al centro, azione fulminea e nuovo vantaggio della Pallanuto Trieste con Podgornik. Nel secondo tempo la Florentia ribalta il risultato: ospiti sul +2 con Vico, poi i biancorossi piazzano un parziale di 4-1 che vale il primo vantaggio (6-5).

Il terzo tempo si apre col +2 fiorentino (gol di Coppoli) e i tifosi cominciano a sperare. A tre minuti dalla fine la conclusione da lontano di Generini picchia sul palo e nell’azione successiva arriva il secondo gol con l’uomo in più degli ospiti con Rocchi ed a -1’13”, di nuovo in superirità, il tap-in di Vico sottomisura vale il 7-7. La Florentia appare disorientata, non copre la controfuga e Gogov-Panerai confezionano il ribaltone. Non è finta, però: uomo in più della Florentia, timeout, doppio mancino e nuovo pareggio con Turchini (8-8).

La partita è avvincente. Nell’ultimo periodo ai gioca a folate. Coppoli e Bini (controfuga) riportano la squadra di Tofani in vantaggio di due gol, Petronio replica e dimezza ancora il gap. Trascorrono 50 secondi e Razzi fa di nuovo +2. A tre minuti dalla fine della partita l’attacco toscano confeziona il gol del 12-9 (Eskert) che sembra chiudere il match. Trieste forza le conclusioni mentre Tomasic è più lucido e in controfuga fa 13-9.

A1 MASCHILE

10^ giornata – sabato 15 dicembre

CC Ortigia-Roma Nuoto 9-4

RN Savona-Pro Recco 3-14

Sport Management-Bogliasco Bene 12-4

RN Florentia-PN Trieste 13-9 diretta su Waterpolo Channel

Iren Genova Quinto-CN Posillipo 9-7

AN Brescia-Nuoto Catania 13-6

Napoli-SS lazio Nuoto 14-9

A1 femminile. Nell’anticipo dell’ottava giornata la Bogliasco Bene supera 7-5 CSS Verona. Punteggio in equilibrio a metà gara (2-2). Nel terzo tempo lo strappo che indirizza il match delle liguri con i gol in sequenza di Bettini, Cuzzupè e Maggi per il decisivo 5-2.

Anticipo 8^ giornata – sabato 15 dicembre

Bogliasco Bene-CSS Verona 7-5