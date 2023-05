Spezia-Torino, le statistiche pendono verso i liguri

Lo Spezia ha vinto tre delle cinque partite di Serie A disputate contro il Torino (1N, 1P) e contro nessuna squadra i liguri hanno ottenuto più successi nella competizione (tre vittorie anche contro Milan e Sampdoria). Quattro dei cinque incontri tra Spezia e Torino in Serie A sono stati giocati di sabato, con unica eccezione la gara di andata di questo campionato (di domenica); i liguri dopo il successo (1-0) in quella sfida potrebbero vincere entrambe le partite stagionali contro i granata per la prima volta nella massima serie. Il Torino non pareggia in Serie A contro squadre liguri da 11 match consecutivi (6V, 5P): l’ultimo segno “X” ottenuto dai granata contro formazioni di questa regione risale a un Torino-Genoa 0-0 del 13 febbraio 2021. Otto dei 10 gol che sono stati realizzati nelle sfide tra Spezia e Torino sono arrivati su palla inattiva, di cui ben cinque su calcio di rigore; le uniche due reti sviluppate su azione sono state segnate dallo Spezia (Saponara il 15 maggio 2021 e Sala il 6 novembre 2021).