Spezia, Thiago Motta vuole Martin Caceres

Spezia sempre alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione sportiva agli ordini di Thiago Motta.

Il futuro di Martin Caceres molto probabilmente sarà ancora in Italia. Il difensore uruguaiano, dopo non aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, è pronto per una nuova avventura in Serie A.

L’ex Juventus è pronto percorrere in modo inverso il percorso di Italiano. Lo Spezia sarebbe fortemente interessato all’acquisto del giocatore. Caceres dovrà ridursi fortemente l’ingaggio ma la destinazione piace. Vedremo se Vincenzo Italiano non sarà l’unico ex del futuro match contro lo Spezia.

Thiago Motta è pronto ad abbracciare il campione ex anche del Verona.