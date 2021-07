No Green pass, oggi manifestazioni in tutta Italia

Ieri un centinaio di militanti di Italexit di Gianluigi Paragone hanno manifestato a Genova contro il Green pass obbligatorio per accedere a ristoranti e bar al chiuso, eventi sportivi, teatri, concorsi pubblici.

Dapprima con un presidio in Piazza della Raibetta, poi si sono spostati al grido di “No Green pass” in via San Lorenzo ed infine in piazza Matteotti dove era stato allestito un banchetto per la raccolta di firme.

“Noi non siamo contro il vaccino – precisa un portavoce della manifestazione. In questi giorni siamo in 10 piazze della Liguria per raccogliere le firme e dire no all’obbligo vaccinale, ognuno deve essere libero di fare le proprie scelte. Chiediamo solo la libertà”.

Oggi pomeriggio in tantissime piazze d’Italia saranno diverse le manifestazioni, in contemporanea alle 18, dove il comune denominatore sarà la contrarietà al Green pass e l’obbligo vaccinale.

A Genova la manifestazione contro il Green pass sarà in piazza De Ferrari alle 18.00.

Ad Imperia con lo stesso orario in piazza San Giovanni, a Sanremo in piazza Colombo e a Savona in piazza Sisto IV.

Gli organizzatori spiegano che tali manifestazioni sono “Contro il passaporto schiavitù, contro gli obblighi vaccinali, contro la truffa covid, contro la dittatura instaurata e per la libertà”.

Il tam tam viaggia sui social, in particolare su Facebook, anche se, come spiegano gli organizzatori, il social network in tanti casi ha bloccato il post “per violazione delle norme della community”.

L’elenco delle città dove avvengono le manifestazioni su Telegram: https://t.me/stopdittatura/1930

