Spezia, Thiago Motta: Contro l’Empoli abbiamo giocato con tensione

Dopo il match contro l’Empoli che si è concluso 1-1 sul terreno del ‘Picco’, mister Thiago Motta ha parlato ai microfoni della stampa.

“La squadra ha giocato con un po’ di tensione, ma credo che in questo momento sia normale. Dobbiamo riuscire a gestire ogni partita concentrati al massimo, io in primis devo cercare di far capire ai ragazzi che ogni settimana abbiamo a disposizione una nuova occasione per dimostrare il nostro valore. Questa sera abbiamo giocato con tanta voglia, quando abbiamo attaccato lo abbiamo fatto insieme, come una squadra, anche se è vero che qualche situazione avremmo potuto gestirla meglio e sfruttare alcune occasioni create.

Un punto è sempre positivo, ma dobbiamo essere sempre ambiziosi, soprattutto quando giochiamo in casa. Oggi abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a passare in vantaggio contro una squadra che sta vivendo un momento brillante, poi nel secondo tempo siamo riusciti a migliorarci e gestire meglio certe situazioni soprattutto per quanto riguarda il recupero palla e le ripartenze. Purtroppo è arrivato il pareggio, ma l’Empoli si è dimostrata un’ottima squadra che ha messo in difficoltà molte big ed oggi è stata una gara molto difficile.

Manaj e Nzola hanno spesso cercato di concludere da soli l’azione offensiva, lo hanno fatto perché hanno voglia di attaccare e di trovare il gol, ma sono stati anche molto generosi, aiutando i compagni in fase difensiva.

Mancanze nella rosa? Io sono soddisfatto della squadra, sono contento dei giocatori che ho a disposizione e faremo in modo di dare il nostro meglio con le nostre caratteristiche e qualità. Credo che abbiamo ancora molto da migliorare, ma lo faremo con le nostre capacità senza pensare a cosa manca, pensando piuttosto a cosa abbiamo a disposizione.

Non voglio guardare alle prestazioni passate o alle partite che abbiamo davanti, oggi abbiamo guadagnato un punto contro una squadra molto in forma, soffrendo in certi momenti e attaccando in altri, ma abbiamo lottato e torniamo a casa con un risultato positivo ed è questo che conta.

Devo ringraziare i tifosi perché dall’inizio alla fine hanno supportato la squadra, in questo momento abbiamo bisogno di essere uniti e ci hanno fatto sentire la loro presenza. Ci dispiace di non essere riusciti a mantenere il vantaggio, ma ci abbiamo provato fino alla fine.

Veniamo da alcune partite difficili, avendo giocato contro grandi squadre come Atalanta, Sassuolo, Roma, e piano piano stiamo cercando di avanzare e crescere per affrontare al meglio squadre di questo livello.

Gli aspetti positivi in vista del Napoli li vedo ogni giorno in allenamento, la squadra sta crescendo, stiamo cercando di fare il nostro gioco anche se non è sempre possibile, ci sono molti punti da migliorare ma è quello su cui lavoriamo ogni giorno. La prossima partita sarà difficile, ma noi ce la metteremo tutta.”