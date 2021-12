Roma-Samp, numeri e statistiche della sfida dell’Olimpico

La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro la Roma e potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol.

Roma e Sampdoria si sono affrontate 126 volte in Serie A: finora sono stati 51 i successi giallorossi, contro le 40 vittorie blucerchiate (35 pareggi). La Sampdoria ha segnato 132 gol in Serie A contro la Roma e ha fatto meglio solamente contro Udinese (142) e Fiorentina (146). La Roma non perde contro la Sampdoria nel girone di andata da settembre 2015; da allora per i giallorossi tre vittorie e due pareggi. Lo 0-0, finale di 17 incontri, è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A; l’ultimo è stato nell’ottobre 2019.