Spezia, tabù Inter: mai una vittoria in serie A

L’Inter è imbattuta contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia: quattro vittorie e un pareggio, con uno score complessivo di 13-3.

L’unico precedente tra Spezia e Inter in casa dei liguri tra Serie A e Coppa Italia è terminato 1-1, in campionato il 21 aprile 2021, con le reti di Diego Farias e Ivan Perisic. Lo Spezia ha registrato tre successi in sei sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni in classifica in Serie A (1N, 2P), vincendo le due più recenti: contro il Napoli il 22/12/2021 e contro il Milan il 17/01/2022. L’Inter non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte contro formazioni liguri in campionato: una sconfitta contro la Sampdoria il 6 gennaio 2021 è stata seguita da tre pareggi di fila (incluso l’1-1 v Spezia nell’aprile 2021).